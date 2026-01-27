Niscemi spezzata dalla frana | città divisa oltre mille persone evacuate

Niscemi è stata colpita da una frana che ha causato la divisione della città e l’evacuazione di oltre mille persone. Le strade sono danneggiate e molte abitazioni sono state distrutte o sono a rischio crollo. La situazione rimane critica, con il terreno ancora instabile e i rischi di ulteriori crolli.

Scenario di distruzione e terreno ancora instabile. Strade sbriciolate, abitazioni e attività commerciali trascinate via e ridotte in macerie, edifici rimasti sospesi nel vuoto e destinati a crollare. È questo il volto di Niscemi, nel Nisseno, dopo la frana che da domenica sta tagliando in due la città. L'evento è definito "non concluso", perché il terreno continua a muoversi e il numero degli sfollati è in costante aumento. Nella zona rossa, completamente interdetta, regna un silenzio irreale, mentre nel resto dell'abitato è in corso una massiccia mobilitazione di soccorritori e forze dell'ordine per gestire un'emergenza che, al momento, non ha una data di fine.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, il fronte della frana si sta ampliando, con conseguente evacuazione di diverse zone.

Una frana improvvisa ha interessato il quartiere Sante Croci a Niscemi, Sicilia, causando l’evacuazione di oltre 500 persone nel palasport.

