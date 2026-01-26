Sicilia Niscemi | frana la collina oltre 500 persone evacuate nel palasport

Una frana improvvisa ha interessato il quartiere Sante Croci a Niscemi, Sicilia, causando l’evacuazione di oltre 500 persone nel palasport. La terra si è mossa sotto i piedi delle abitazioni, rendendo necessaria l’evacuazione delle famiglie per motivi di sicurezza. La situazione è attualmente sotto controllo, mentre le autorità monitorano l’area e valutano eventuali interventi di messa in sicurezza.

Una frana improvvisa squarcia il quartiere Sante Croci e costringe le famiglie all'evacuazione La terra ha tremato sotto i piedi. La terra ha tremato sotto i piedi dei residenti di Niscemi nel pomeriggio di ieri. Un imponente movimento franoso ha colpito duramente la strada provinciale SP10 proprio nel tratto che conduce al centro abitato. Il cedimento strutturale appare impressionante agli occhi dei soccorritori poiché il terreno è sprofondato per circa sei metri in prossimità del densamente popolato quartiere Sante Croci. La Protezione Civile ha ordinato l'evacuazione immediata delle abitazioni situate nelle zone ritenute a rischio per garantire l'incolumità di tutti. Sicilia, frana a Niscemi: evacuate 500 personeUna frana nel torrente Benefizio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha reso necessaria l'evacuazione precauzionale di circa 500 persone. Protezione civile Sicilia: "Evacuate 500 persone per frana a Niscemi"La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Sicilia, frana a Niscemi: notte al Palasport per oltre 500 sfollati; Frana spacca in due un quartiere a Niscemi in Sicilia, 1.000 persone sfollate e strade principali interrotte; Nuova frana a Niscemi: centinaia di sfollati, paese isolato - Intervista al capo della protezione civile Salvo Cocina; Il comune siciliano di Niscemi è parzialmente isolato a causa di due frane successe negli ultimi 10 giorni. Frana a Niscemi, centinaia di sfollati: quali sono le aree a rischioNISCEMI (CALTANISSETTA) – A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia ... Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiPalermo, 26 gen. (Adnkronos) - Notte al Palasport Pio La Torre di Niscemi (Caltanissetta) per gli oltre 500 cittadini sfollati dopo la frana che si è attivata ieri pomeriggio nell'area del torrente Be ... Le immagini della frana a Niscemi, Caltanissetta Evacuate circa cinquecento persone a scopo precauzionale. Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"

