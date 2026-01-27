Maltempo a Niscemi l’intera collina sta crollando

La collina di Niscemi sta subendo un crollo esteso a causa delle recenti condizioni di maltempo. La situazione, monitorata dalla protezione civile, rappresenta una preoccupazione per la sicurezza dell’area e richiede interventi tempestivi. È importante seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere l’evoluzione del fenomeno e adottare le necessarie misure di tutela.

Il capo della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, insieme al presidente della regione siciliana, Renato Schifani, hanno concluso il sopralluogo aereo sulle zone della frana a Niscemi in provincia di Caltanissetta. “L’intera collina sta crollando sulla piana di Gela” ha sentenziato Ciciliano appena arrivato al centro operativo comunale. La frana ha reso inagibili decine di immobili, imponendo la creazione di una zona rossa che arriva a 150 metri dall’inizio della “nicchia di distacco”, cioè dalla zona asfaltata non crollata. “Situazione particolarmente complessa dopo un primo sopralluogo che abbiamo fatto e bisogna essere onesti che anche le case integre prospicienti sull’orlo della frana non potranno più essere popolate”, ha concluso Ciciliano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Maltempo, a Niscemi l’intera collina sta crollando Approfondimenti su Niscemi Collina Sicilia, Niscemi: frana la collina, oltre 500 persone evacuate nel palasport Una frana improvvisa ha interessato il quartiere Sante Croci a Niscemi, Sicilia, causando l’evacuazione di oltre 500 persone nel palasport. Piersilvio, bruttissima notizia: sta crollando tutto! Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Niscemi Collina Argomenti discussi: Niscemi, è ripresa la pioggia, altri crolli. Mille sfollati, destinati ad aumentare. Dichiarata l'emergenza nazionale per il maltempo; Allerta gialla, frana a Niscemi: evacuate 500 persone, un'altra in Liguria: interrotta Via Aurelia - Aggiornamento del 26 Gennaio delle ore 06:27; Niscemi, si allarga il fronte della frana: trasferite 300 famiglie, evacuate mille persone; Niscemi, nuova frana dopo il maltempo: evacuate oltre 1000 persone, chiuse le provinciali. Maltempo in Sicilia, evacuate 500 persone per una frana a Niscemi: paese a rischio isolamentoFrana a Niscemi dopo il maltempo, evacuate 500 persone, scuole chiuse e Protezione civile in campo per evitare isolamento paese siciliano ... blitzquotidiano.it Niscemi sotto osservazione: la frana non si arresta e l’Italia affronta nuovi scenari di maltempoLa frana a Niscemi continua a muoversi, costringendo all’evacuazione oltre 500 persone, mentre l’Italia affronta nuove ondate di maltempo con neve e piogge abbondanti in varie regioni. news.fidelityhouse.eu Frana a Niscemi, la protezione civile: “Tutte le case entro 50-70 metri andranno giù” Guarda il video e segui gli aggiornamenti sul maltempo in Italia qui https://www.rainews.it/maratona/2026/01/allerta-gialla-frana-a-niscemi-evacuate-500-persone-liguria-i - facebook.com facebook #Maltempo Stato di emergenza e 100 milioni per i primi interventi in Sicilia, Calabria e Sardegna. A #Niscemi la situazione è catastrofica: la #frana non si ferma, si allunga il burrone lungo il fronte di 4 km, 1.500 gli sfollati. @ClaudioVigolo #GR1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.