Frana a Niscemi il sindaco agli abitanti | State a casa

La recente frana a Niscemi ha causato danni a diverse abitazioni. Il sindaco invita gli abitanti a restare a casa e a seguire le indicazioni delle autorità, sottolineando la gravità dell’evento e la necessità di attenzione e prudenza. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’episodio evidenzia la vulnerabilità del territorio e l’importanza di misure preventive.

(Adnkronos) – "E' una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case. E oggi state a casa". Così, in una diretta social, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti, rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana.

