Frana a Niscemi il sindaco agli abitanti | State a casa

La recente frana a Niscemi ha causato danni a diverse abitazioni. Il sindaco invita gli abitanti a restare a casa e a seguire le indicazioni delle autorità, sottolineando la gravità dell’evento e la necessità di attenzione e prudenza. Nessun ferito è stato segnalato, ma l’episodio evidenzia la vulnerabilità del territorio e l’importanza di misure preventive.

(Adnkronos) – "E' una frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non si sono registrati feriti ma solo danni a case. E oggi state a casa". Così, in una diretta social, il sindaco di Niscemi (Caltanissetta) Massimiliano Conti, rivolgendosi agli abitanti del comune colpito dalla frana.  "Faremo di tutto intanto.🔗 Leggi su Periodicodaily.comImmagine generica

Approfondimenti su Niscemi Frana

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, frana nel quartiere Sante Croci: circa 500 evacuazioni e attivazione del sistema di Protezione civile regionale.; Il comune siciliano di Niscemi è parzialmente isolato a causa di due frane successe negli ultimi 10 giorni; Frana sulla SP12 per Niscemi, vvf: Situazione in stand by; Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica. In aggiornamento.

