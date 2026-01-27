Niscemi l’allarme della Protezione civile | L’intera collina sta crollando Schlein | Usare le somme stanziate per il Ponte

La Protezione civile di Niscemi segnala un grave crollo della collina verso la piana di Gela, evidenziando un rischio significativo. Fabio Ciciliano, responsabile nazionale, ha effettuato un sopralluogo per valutare la situazione. La questione richiede attenzione e interventi tempestivi per garantire la sicurezza della zona e dei residenti.

“ L’intera collina sta crollando verso la piana di Gela”. È l’allarme lanciato dal capo del dipartimento della Protezione civile nazionale Fabio Ciciliano da Niscemi dove si è recato per un sopralluogo e per fare il punto sulla situazione del comune in provincia di Caltanissetta. “ La frana è pienamente attiva e la situazione è critica”, ha sottolineato spiegando che “ ci sono abitazioni che non potranno essere più recuperate e bisognerà definire un piano per la delocalizzazione definitiva di chi ci viveva”. A causa della frana sono già oltre 1.500 gli sfollati, ma per molti di loro il rientro a casa sarà impossibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

