La Protezione Civile segnala un grave rischio di frane a Niscemi, con circa 1.500 sfollati. Un’accurata ricognizione aerea ha evidenziato la vulnerabilità della zona, richiedendo interventi urgenti. Il governo ha stanziato fondi e un sostegno economico per le famiglie colpite, mentre si cerca di affrontare questa emergenza naturale con misure pratiche e tempestive.

«L'intera collina sta crollando sulla piana di Gela. Abbiamo fatto un primo sopralluogo con la componente scientifica del centro di competenza del Dipartimento della Protezione civile, il professore Nicola Casagli, che ha messo in evidenza non solo quello che è visibile ma che in realtà è l'intera collina che sta scendendo verso la piana di Gela. La frana è ancora attiva». Lo ha detto il capo del dipartimento della protezione civile nazionale Fabio Ciciliano, che a Niscemi (Caltanissetta) sta partecipando alla riunione col presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, nel centro operativo comunale (Coc) per fare il punto sulla frana nel comune. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - «A Niscemi l'intera collina sta franando»: allarme della Protezione Civile, 1.500 sfollati. Schlein: «Usare i fondi stanziati per il Ponte»

Approfondimenti su Niscemi Collina

La situazione a Niscemi è critica a causa di una frana che coinvolge l’intera collina, portando allo sfollamento di circa 1.

La protezione civile di Niscemi segnala un rischio di frana sulla collina, con circa 1.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Niscemi Collina

Argomenti discussi: Maltempo, Ciciliano (capo protezione civile): a Niscemi l’intera collina sta crollando; Frana Niscemi, il fronte della frana si allarga: oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse. Sta crollando mezza città; Frana di Niscemi, momenti di angoscia: quartiere spaccato in due; Frana a Niscemi, mille sfollati e scuole chiuse: un intero quartiere ancora a rischio.

A Niscemi sta franando la collina, 1500 sfollati: la crepa è destinata ad avanzare e decine di case andranno giùA Niscemi sta franando la collina, 1500 sfollati: la crepa è destinata ad avanzare e decine di case andranno giù ... blitzquotidiano.it

Frana Niscemi, Ciciliano: L’intera collina sta crollandoUn'immagine aerea della frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta (foto LaPresse/Alberto ... msn.com

Torna anche il vento, dalla protezione civile: "Evitare moli, pontili o zone costiere se possibile". - facebook.com facebook

Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com