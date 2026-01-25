Protezione civile Sicilia | Evacuate 500 persone per frana a Niscemi

La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana. Le forze dell’ordine hanno predisposto l’allestimento di strutture di accoglienza, tra cui le centinaia di brandine consegnate a Palermo, presso il palazzetto

A scopo precauzionale le autorità di Protezione civile hanno disposto l'evacuazione di circa 500 persone residenti nelle aree esposte al rischio frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Sul posto sono stati inviati circa 70 volontari per assistere la popolazione evacuata. Su disposizione del capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, è in corso il trasferimento da Palermo di centinaia di brandine destinate all'allestimento delle aree di accoglienza per gli sfollati al palazzetto dello sport "Pio La Torre". Cocina, in stretto raccordo con il presidente della regione Renato Schifani, si sta recando a Niscemi per seguire direttamente l'evoluzione della situazione e coordinare le attività operative. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

