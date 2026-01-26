Frana a Niscemi la Protezione civile | Tutte le case nel raggio di 50-70 metri andranno giù È inevitabile

Una frana a Niscemi ha messo in evidenza la vulnerabilità delle abitazioni situate nelle vicinanze. Secondo la Protezione Civile Sicilia, tutte le case entro un raggio di 50-70 metri sono destinate a crollare, considerata l’estensione del fenomeno. La situazione richiede attenzione e monitoraggio continuo per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

"Tutte le case che stanno in una fascia di 50-70 metri andranno giù, inevitabilmente." Queste le parole di Salvo Cocina, della Protezione Civile Sicilia, dopo la frana che ha messo a rischio molte abitazioni e famiglie nel comune di Niscemi, in Sicilia.

La Protezione Civile della Sicilia ha evacuato circa 500 persone a Niscemi a causa di una frana.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

Argomenti discussi: Frana sulla SP12 per Niscemi, vvf: Situazione in stand by; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; Le immagini della frana a Niscemi, Caltanissetta; Sicilia, frana a Niscemi: notte al Palasport per oltre 500 sfollati.

Frana a Niscemi, oltre mille evacuati: «Scenario peggiore di ogni previsione»La frana che ha colpito Niscemi, in provincia di Caltanissetta, continua ad avanzare. Evacuate oltre mille persone, chiuse strade e scuole. L’ingegnere ambientale Gianfranco Di Pietro: «Fenomeno di di ... vanityfair.it

Niscemi, la frana continua a muoversi. Il consigliere comunale: Numero degli sfollati sale a 1100La frana a Niscemi, in Sicilia, continua lentamente a muoversi, e con la voragine cresce anche il numero degli sfollati ... fanpage.it

Frana Niscemi, oltre mille sfollati, interi quartieri evacuati, scuole chiuse: «Sta crollando mezza città» - facebook.com facebook

Le incredibili immagini della #frana che in queste ore sta colpendo la città di #Niscemi (Caltanissetta), in Sicilia. Il fronte di distacco si estende per 4 km e sta mettendo a rischio interi quartieri della città. La Protezione Civile ha già evacuato più di 1.000 person x.com