Niscemi la frana ingoia terreni strade e abitazioni | le immagini impressionanti

La frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha causato ingenti danni a terreni, strade e abitazioni. Le immagini riprese dall’elicottero della Guardia Costiera evidenziano la portata dell’evento, sottolineando l’importanza di monitorare e intervenire tempestivamente in zone a rischio.

Sono impressionanti le immagini girate dall'elicottero della Guardia Costiera lungo l a frana che sta interessando il paese di Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Il cedimento del terreno è iniziato domenica 25 gennaio a seguito della violenta ondata di maltempo che ha interessato l'isola, e lo scorrimento ha trascinato via terreni, strade e abitazioni per oltre 25 metri. Sono circa 1.500 gli abitanti sfollati.

Le immagini della frana a Niscemi mostrano i cedimenti del terreno che interessano la zona.

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificato un crollo sull'altopiano, che ha causato il distacco di un costone di roccia lungo circa mezzo chilometro.

