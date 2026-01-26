quando un altopiano crolla le immagini della frana a niscemi

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, si è verificato un crollo sull'altopiano, che ha causato il distacco di un costone di roccia lungo circa mezzo chilometro. La frana ha interessato la strada provinciale 12, collegando il centro abitato alla statale Gela-Catania, rendendo necessarie verifiche e interventi per la sicurezza dell’area.

Nell'altopiano di Niscemi, provincia di Caltanissetta, si è creato un costone di roccia lungo circa mezzo chilometro, lì dove fino a sabato saliva la strada provinciale 12 (quella che collega il paese alla statale Gela-Catania). Il terreno è franato, probabilmente a causa del maltempo di questi giorni, circa cinquecento persone sono state evacuate e hanno passato la notte nel palasport Pio La Torre. È tutto il quartiere Sante Croci che potrebbe però essere a rischio frana. I tecnici comunali, quelli del dipartimento regionale della Protezione civile e gli esperti dei Vigili del Fuoco sono al lavoro per capire quanto è esteso il fronte dello smottamento e "a verificare l'eventuale correlazione tra il fenomeno franoso in atto e quello verificatosi lo scorso 16 gennaio, che ha interessato l'area di Belvedere-Canale e la strada provinciale SP12". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it

Sicilia, una frana minaccia Niscemi: mille sfollati

