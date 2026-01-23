Ciclone Harry da Santa Margherita a Naxos colpite centosessanta aziende | Non solo soldi ma anche burocrazia snella

Da messinatoday.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ciclone Harry ha interessato oltre 160 aziende tra Santa Margherita e Naxos, evidenziando la necessità di interventi più efficaci. Oltre ai contributi promessi dal presidente della Regione Renato Schifani, le imprese chiedono anche una burocrazia più semplice e rapida. L’attenzione si concentra sulla reale efficacia degli aiuti e sulla semplificazione delle procedure per sostenere le imprese colpite.

Non chiedono soltanto soldi che tra l'altro il presidente della Regione Renato Schifani ha promesso. Contributi e ristori per le imprese balneari non bastano. Serve una burocrazia più snella per consentire alle aziende che gestiscono lidi, ristoranti e locali sul mare dal litorale di Santa.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Ciclone Harry, chiusa la statale 114 tra Briga e Santa MargheritaA causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Statale 114 tra Briga e Santa Margherita è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Anche Schifani effettuerà un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone HarryIl presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, mareggiata raggiunge la strada a Santa Teresa di Riva; Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – Video; Ciclone Harry: nuova allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna, crolli e mareggiate, evacuati; Il ciclone Harry investe Sicilia, Sardegna e Calabria. Quattro morti in Tunisia.

ciclone harry da santaOnde come palazzi di 4 piani, dal ciclone Harry danni miliardari: Sicilia, Calabria e Sardegna verso lo stato di calamitàStrade distrutte, case sventrate, strade e ferrovie interrotte: il mare è arrivato fin dentro i paesi. Gli eventi sono stati definiti secolari: ora arriva la conta dei danni ... today.it

ciclone harry da santaCiclone Harry, Musumeci a Santa Teresa di Riva: verso lo stato di emergenza nazionaleLa dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i territori colpiti dal ciclone Harry potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. 98zero.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.