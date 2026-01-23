Ciclone Harry da Santa Margherita a Naxos colpite centosessanta aziende | Non solo soldi ma anche burocrazia snella

Il ciclone Harry ha interessato oltre 160 aziende tra Santa Margherita e Naxos, evidenziando la necessità di interventi più efficaci. Oltre ai contributi promessi dal presidente della Regione Renato Schifani, le imprese chiedono anche una burocrazia più semplice e rapida. L’attenzione si concentra sulla reale efficacia degli aiuti e sulla semplificazione delle procedure per sostenere le imprese colpite.

Non chiedono soltanto soldi che tra l'altro il presidente della Regione Renato Schifani ha promesso. Contributi e ristori per le imprese balneari non bastano. Serve una burocrazia più snella per consentire alle aziende che gestiscono lidi, ristoranti e locali sul mare dal litorale di Santa.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Ciclone Harry, chiusa la statale 114 tra Briga e Santa MargheritaA causa delle recenti condizioni meteorologiche, la Statale 114 tra Briga e Santa Margherita è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Anche Schifani effettuerà un sopralluogo nelle zone colpite dal ciclone HarryIl presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, effettuerà un sopralluogo nelle aree di Messina e Catania colpite dal ciclone Harry.

Argomenti discussi: Ciclone Harry, mareggiata raggiunge la strada a Santa Teresa di Riva; Il ciclone Harry devasta il Messinese: voragine si apre sul lungomare di Santa Teresa di Riva – Video; Ciclone Harry: nuova allerta in Calabria, Sicilia e Sardegna, crolli e mareggiate, evacuati; Il ciclone Harry investe Sicilia, Sardegna e Calabria. Quattro morti in Tunisia.

Onde come palazzi di 4 piani, dal ciclone Harry danni miliardari: Sicilia, Calabria e Sardegna verso lo stato di calamitàStrade distrutte, case sventrate, strade e ferrovie interrotte: il mare è arrivato fin dentro i paesi. Gli eventi sono stati definiti secolari: ora arriva la conta dei danni ... today.it

Ciclone Harry, Musumeci a Santa Teresa di Riva: verso lo stato di emergenza nazionaleLa dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i territori colpiti dal ciclone Harry potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. 98zero.com

Sono immagini impressionanti quelle della devastazione che ha portato il ciclone Harry sulle coste siciliane. Le immagini della guardia costiera: https://www.varesenews.it/2026/01/ciclone-harry-la-sicilia-in-ginocchio-il-volo-della-guardia-costiera-sui-territori- - facebook.com facebook

Immagini aeree di Pio Andrea Peri dei danni da mareggiate e vento, causati dal Ciclone Harry, a Mazzeo - Taormina (ME). L’intero lungomare è inutilizzabile. Piazza Salvo D'Acquisto danneggiata. Diversi lidi sono stati spazzati via. x.com