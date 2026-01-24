Calciomercato Cagliari scambio in vista | Luvumbo e Cutrone pronti a cambiare maglia accordo sulla formula raggiunto

Sul fronte del calciomercato del Cagliari, si avvicina un’importante operazione di mercato: Luvumbo e Cutrone sono pronti a cambiare maglia. L’accordo sulla formula è stato raggiunto e i dettagli sono in fase di definizione. Questa operazione potrebbe influire sulla pianificazione della squadra e sulla posizione in classifica, rappresentando un punto di svolta per il club in questa finestra di mercato invernale.

