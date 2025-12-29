Nicolussi Caviglia Fiorentina l’avventura a Firenze dell’ex Juve è già arrivata al capolinea? C’è un nuovo club di Serie A sulle sue tracce
Nicolussi Caviglia lascia la Fiorentina dopo cinque mesi e si avvicina a un possibile trasferimento. Un nuovo club di Serie A si interessa al centrocampista, mentre il Cagliari si prepara a fare un’offerta, in attesa di sviluppi con Paratici. La sua avventura viola sembra ormai conclusa, aprendo un nuovo capitolo nella sua carriera.
Nicolussi Caviglia Fiorentina: il centrocampista verso l’addio dopo soli cinque mesi, Cagliari in pressing in attesa dell’arrivo di Paratici. L’avventura di Nicolussi Caviglia Fiorentina sembra essere giunta inesorabilmente ai titoli di coda dopo appena cinque mesi dal suo approdo in riva all’Arno. Il centrocampista valdostano, arrivato in estate dal Venezia con la formula del prestito oneroso, è finito nel vortice del disastroso inizio di stagione della compagine gigliata e si appresta a essere uno dei primi sacrificati nella profonda rivoluzione tecnica prevista per gennaio. Il nodo cruciale della separazione risiede nei dettagli contrattuali pattuiti in estate: la società viola aveva versato un milione di euro, vincolando l’obbligo di riscatto (fissato a ulteriori sette milioni da versare ai lagunari) al raggiungimento del 50% delle presenze complessive, con la specifica clausola di un minutaggio minimo di 45 minuti per gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
