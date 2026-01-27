Cyril Ngonge si prepara a iniziare una nuova avventura con l’Espanyol, dopo aver lasciato il Torino. Il calciatore belga, di proprietà del Napoli, cerca un’occasione per rilanciarsi in un campionato diverso. Questa operazione rappresenta un passo importante nella carriera di Ngonge, che ora avrà l’opportunità di mettersi in mostra nel calcio spagnolo.

Cyril Ngonge è pronto a vivere una nuova avventura in Spagna. L’esterno belga, di proprietà del Napoli e in prestito al Torino, non ha brillato in maglia granata ed ora è pronto a indossare la maglia dell’Espanyol. Ne parla Di Marzio. Napoli, il punto su Ngonge. Riporta Di Marzio: Il futuro di Cyril Ngonge è sempre più vicino alla Spagna. L’Espanyol è infatti a un passo dal chiudere l’operazione per l’attaccante belga, con gli ultimi dubbi ormai risolti e la trattativa entrata nella fase conclusiva. Dopo i contatti avviati nei giorni scorsi, i tre club coinvolti hanno trovato la quadra. Ngonge, attualmente in prestito al Torino ma di proprietà del Napoli, è pronto a lasciare la Serie A per iniziare una nuova esperienza in Liga. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ngonge riparte dalla Spagna: sarà un nuovo calciatore dell’Espanyol (Di Marzio)

Ngonge è sotto osservazione dall'Espanyol, con possibilità di trasferimento in Liga.

Il mercato di Torino si concentra sul possibile trasferimento di Ngonge in Spagna.

