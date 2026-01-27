Mercato Torino che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli | il motivo

Il mercato di Torino si concentra sul possibile trasferimento di Ngonge in Spagna. L’Espanyol ha manifestato interesse, ma l’accordo dipende anche dall’ok del Napoli. La trattativa riguarda il futuro del giocatore e il suo possibile trasferimento nel campionato spagnolo. La situazione si sviluppa con attenzione, in attesa di sviluppi ufficiali.

Calciomercato Napoli, nuova idea per la fascia: tentativo in corso per Alisson Santos dello Sporting! I dettagli Noslin via dalla Lazio? Ci prova il Monaco: si cerca l'intesa su quella formula! Dragusin, occasione di fine mercato: sfida a 3 tutta italiana per averlo! Ma c'è la fila: Tottenham avvisato Lichtsteiner, nuova avventura da allenatore: l'ex Juve guiderà la prima squadra del Basilea! L'annuncio Zanetti post Verona Udinese: «Siamo ridotti all'osso, dovevamo fare di più. Nessun confronto con la società ma.

Il mercato di gennaio si avvicina e il futuro di Cyril Ngonge, attaccante del Napoli in prestito al Torino, è al centro delle discussioni.

Raspadori al centro di un mercato ancora aperto: il Napoli valuta un possibile ritorno, mentre la Roma osserva attentamente la situazione.

