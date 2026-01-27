Ngonge nel mirino dell’Espanyol possibile futuro in Liga Di Marzio

Ngonge è sotto osservazione dall’Espanyol, con possibilità di trasferimento in Liga. Per concretizzare l’operazione, è necessario un accordo tra Napoli, Torino e il club spagnolo. La trattativa coinvolge diverse squadre e richiede un’intesa tra le parti interessate.

Ngonge è seguito dall’Espanyol, ma per il trasferimento servirà un accordo tra Napoli, Torino e il club spagnolo. Il futuro di Ngonge può essere in Spagna. Scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito web: “Sirene spagnole per l’attaccante del Napoli, a cui avevano pensato a inizio mercato diverse squadre italiane e su cui ora è piombato l’Espanyol. Per un suo trasferimento, però, va raggiunta l’intesa tra 3 club. Infatti, l’attaccante belga sta giocando in prestito al Torino in questa stagione, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del Napoli “. Leggi anche: Ngonge potrebbe trasferirsi al Porto in prestito con diritto o obbligo di riscatto (Tmw) L'articolo il Napolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il mercato di Torino si concentra sul possibile trasferimento di Ngonge in Spagna.

