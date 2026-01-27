La musica elettronica di Pagani rappresenta una tappa significativa nel panorama musicale contemporaneo. In questo contesto, si inseriscono riflessioni sulla vita quotidiana, come osservazioni su giovani che trascorrono il tempo con il telefonino. Un’immagine che invita a considerare l’impatto della tecnologia e delle tendenze culturali sulla quotidianità, senza enfasi o sensazionalismi.

"Andando al lavoro, ho visto delle ragazzine assorte, con il telefonino in mano, che aspettavano l’autobus e mi è venuto da pensare: ’Ma, queste figliole, che ne fanno della loro vita?’. Da questa riflessione è nato il nuovo disco". Ex batterista dei Valvola, degli Stolen Apple e di tanti altri gruppi fiorentini, Alessandro Pagani continua a creare in mille direzioni. Musicali e non. Una delle più convincenti è Puah (Piccola Unità Anti Hi-fi) la sigla che lo vede protagonista come solista di pop elettronico con reminiscenze new wave anni Ottanta. Il secondo lavoro di Puah, ’Sabato, domenica e una studentessa’ è un concept album sofisticato e coinvolgente che uscirà in versione digitale il 6 febbraio con distribuzione Audioglobe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - New wave, che nostalgia. C’è l’elettronica di Pagani

