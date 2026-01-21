A Castiglion Fiorentino la presentazione del libro che racconta la storia di Arezzo Wave

A Castiglion Fiorentino si terrà la presentazione del libro dedicato alla storia di Arezzo Wave. L'evento offrirà l'opportunità di approfondire la nascita e lo sviluppo di questa importante manifestazione musicale, punto di riferimento per il panorama artistico locale e nazionale. L’appuntamento è previsto per il 21 gennaio 2026, e rappresenta un'occasione per conoscere meglio un capitolo significativo della cultura musicale italiana.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – . Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18.00, presso il Settore 20 a Castiglion Fiorentino, si terrà la presentazione del volume "La storia del più grande festival rock italiano - Il primo millennio (1987 - 1999)", dedicato all'esperienza di Arezzo Wave Love Festival, una delle più rilevanti avventure culturali e musicali del panorama nazionale ed europeo. Il libro, a firma di Mauro Valenti, è un'edizione cartonata di pregio con pagine a colori che raccoglie storie, fotografie, documenti originali e interviste inedite.

