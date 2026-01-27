Sessant’anni di “Nessuno mi può giudicare”: la rivoluzione di Caterina Caselli finisce dritta nell’Enciclopedia Treccani Era il 27 gennaio 1966. Sessant’anni di “Nessuno mi può giudicare”: la rivoluzione di Caterina Caselli finisce dritta nell’Enciclopedia Treccani Era il 27 gennaio 1966 quando una ragazza di vent’anni, con un taglio di capelli che avrebbe fatto epoca, saliva sul palco di Sanremo per cantare quello che sarebbe diventato un inno di libertà. Oggi, a sessant’anni da quel debutto fragoroso, l’Istituto Treccani ha deciso di rendere omaggio a Caterina Caselli inserendola nell’Enciclopedia della Musica Contemporanea. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La Treccani incorona Caterina Caselli: 60 anni di Nessuno mi può giudicare

Approfondimenti su Caterina Caselli

Il brano “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli celebra i suoi 60 anni, dal debutto al Festival di Sanremo nel 1966.

Caterina Caselli, cantante e talent scout, sta per compiere ottant’anni.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Anni '60 - Caterina Caselli - NESSUNO MI PUÒ GIUDICARE

Ultime notizie su Caterina Caselli

La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di Nessuno mi può giudicareUna voce nell'Enciclopedia della Musica Contemporanea appena uscita celebra la cantante, produttrice discografica ... rtl.it

Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di Nessuno mi può giudicareTreccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di Nessuno mi può giudicare Con una voce nell'Enciclopedia della Musica Contemporanea appena uscita ROMA (ANSA) - ROMA, 25 GEN - Una giovanissima Caterina ... msn.com

Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di 'Nessuno mi può giudicare'. Con una voce nell'Enciclopedia della Musica Contemporanea appena uscita. #ANSA - facebook.com facebook

La Treccani festeggia Caterina Caselli e 60 anni di “Nessuno mi può giudicare “. Una voce nell'Enciclopedia della Musica Contemporanea appena uscita celebra la cantante, produttrice discografica. di Sergio Gadda x.com