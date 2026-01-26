‘Nessuno mi può giudicare’ compie 60 anni Caterina Caselli | Nel testo libertà e coraggio

Il brano “Nessuno mi può giudicare” di Caterina Caselli celebra i suoi 60 anni, dal debutto al Festival di Sanremo nel 1966. Questa canzone, simbolo di libertà e coraggio, ha attraversato diverse epoche, diventando un punto di riferimento per i movimenti che hanno rivendicato i diritti umani fondamentali. Un testo che, nel corso del tempo, ha mantenuto la sua forza e attualità, rappresentando un messaggio di autonomia e rispetto.

(Adnkronos) – Caterina Caselli festeggia i 60 anni di 'Nessuno mi può giudicare', il brano presentato per la prima volta il 27 gennaio 1966 sul palco del Festival di Sanremo, e diventato simbolo di veri e propri movimenti che, in diverse fasi storiche, hanno rivendicato i fondamentali diritti umani di libertà. "A tutt’oggi è una canzone che non ha una ruga – dice Caterina Caselli – e il testo è ancora quanto mai interessante, porta al suo interno concetti universali come la libertà e il coraggio. Rimane comunque un inno beat o pop, ma contiene un messaggio importante. È orecchiabile e allo stesso tempo esprime un messaggio di libertà, quello di poter scegliere, di sbagliare e non per questo essere giudicate”.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

