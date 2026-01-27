Lorenzo Nespoli conquista la sua prima vittoria professionistica agli Emirati Arabi, imponendosi nella cronometro di Sharjah durante il Tour of Sharjah. L’atleta della MBH Bank CSB Telecom Fort ha dimostrato grande determinazione in una tappa importante del circuito. Questa affermazione segna un momento significativo nella sua carriera e sottolinea il valore del ciclismo nello scenario internazionale.

Dagli Emirati Arabi arriva la notizia della prima vittoria da professionista di Lorenzo Nespoli. Il portacolori della MBH Bank CSB Telecom Fort si è imposto a Sharjah Fort nella cronometro individuale valida per la terza tappa del Tour of Sharjah, che si conclude oggi. La prova è stata disputata sulla distanza di 9,8 chilometri che il giovane brianzolo, classe 2004, ha coperto in undici minuti e 52 secondi, a una media di poco inferiore ai 50 chilometri orari. Nespoli ha preceduto di un secondo il belga Jens Reynders e di due secondi Luca Giaimi. Un successo di prestigio al debutto nella massima categoria che Nespoli ha conquistato dopo la terza posizione nella prima frazione e il secondo posto nel tappone in salita di Al Suhub Mountain. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nespoli subito a segno negli Emirati Arabi

Lorenzo Nespoli si prepara a debuttare negli Emirati Arabi Uniti, dopo aver completato un intenso training camp a Gandia, in Spagna.

