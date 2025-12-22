Tempo di lettura: 3 minuti L’Avvocato Carmine Coviello dello Studio Legale Coviello, specializzato in Marchi, Brevetti, Design e tutela del Made in Italy, riceve il titolo di SENIOR ITALIAN ADVISOR – IICUAE 2025 dalla Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi. Il riconoscimento è stato consegnato durante la cerimonia del GIC – Gulf International Congress svoltosi a Dubai l’6 ed il 7 Dicembre 2025 presso Janat Al Bahar Jumeirah Beach Hotel. L’Avvocato Carmine Coviello è anche intervenuto come speaker durante l’evento del GIC insieme ad altri professionisti internazionali come l’avv. Carlo Rota G&G Advisory, l’avv. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - L’avvocato sannita Coviello riceve un prestigioso riconoscimento negli Emirati Arabi

Leggi anche: Fisco: latitante arrestato negli Emirati Arabi, estradato in Italia

Leggi anche: Leonardo, definita una joint venture con Edge negli Emirati Arabi