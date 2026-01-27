Nell' era Salvini ogni mese un buco di tre giorni | si legge treno chiamatelo ritardo

Ogni mese, i pendolari che viaggiano dalla stazione di Trieste Centrale si trovano a fare i conti con ritardi che durano in media tre giorni e mezzo. La cifra può sembrare impressionante, ma i numeri confermano che il problema è reale: tra partenze e arrivi in ritardo, si accumulano quasi 86 ore di treni in ritardo ogni mese. Un dato che mette in luce le difficoltà di un sistema ferroviario che fatica a garantire puntualità.

La cifra del titolo è d'impatto, ma la matematica non lascia scampo. Tre giorni e mezzo di ritardo tra partenze e arrivi a Trieste Centrale, o, per chi preferisce, 85,4 ore o 5125 minuti. Non in sei mesi, né negli ultimi due, ma dal 1° al 27 gennaio 2026. Molte le cancellazioni, con alcune linee che prevalgono nettamente sulle altre. I dati provengono da Trainstats, un sito web che consulta giornalmente l'interfaccia pubblica su Viaggiatreno, un sito di Trenitalia, e ne fornisce i dati con resoconti, grafici o in formato completo. I treni in partenza finora sono stati 1409, che hanno accumulato nel complesso ritardi per 2022 minuti – circa 33 ore e tre quarti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

