Ritardo carico e scarico trasporto merci | 90 minuti di franchigia 100 euro per ogni ora di ritardo

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) è intervenuto nelle ultime ore con una propria nota per risolvere la questione dei tempi di carico e scarico delle merci inerenti le operazioni di trasporto e sulla franchigia applicata per i casi di ritardo. Infatti, i tempi per effettuare queste operazioni rappresentano una criticità a carico degli autotrasportatori alla quale il ministero ha voluto mettere fine, soprattutto per quanto concerne l’indennizzo da corrispondere al vettore per i tempi non rispettati. La disciplina dettata dal ministero, pertanto, delinea una condotta ben più stringente e dettagliata sui tempi di attesa e sulla franchigia da applicare, nonché sul rimborso da corrispondere. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ritardo carico e scarico trasporto merci: 90 minuti di franchigia, 100 euro per ogni ora di ritardo

Ritardo carico e scarico trasporto merci: 90 minuti di franchigia, 100 euro per ogni ora di ritardo - Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) è intervenuto nelle ultime ore con una propria nota per risolvere la questione dei tempi di carico e scarico delle merci inerenti le operazioni ... Segnala msn.com

Sui tempi di carico e scarico merci è arrivata l’attesa circolare esplicativa del Mit - Fra gli spedizionieri marittimi fa intanto discutere la comunicazione di Msc e Medlog che deroga ai 90 minuti stabiliti e al contempo annuncia un rincaro della congestion fee nei porti ... Secondo aircargoitaly.com

Attese al carico e scarico, il Ministero chiarisce - 0013485 del 4 novembre 2025, ha fornito chiarimenti ufficiali sull’applicazione dell’art. Lo riporta portoravennanews.com