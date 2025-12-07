L’assurdo calendario del Napoli che in 50 giorni giocherà ogni tre giorni tra Italia Europa Arabia Saudita

Il calendario non aspetta e tantomeno la “ciorta”, come si dice da queste parti. Il Napoli si avvicina al periodo più complicato della stagione con una valigia già pesantissima di acciacchi, muscoli a rischio lesione e soprattutto una lista infortuni che negli ultimi tempi si è trasformata in un bollettino quasi quotidiano. Il tratto di stagione che conduce da ora a fine gennaio non è solo un percorso fittissimo di partite, ma una girandola di viaggi e spostamenti costellata di rischi e insidie logistiche che potrebbero mettere in ginocchio anche una rosa al completo, figuriamoci quella già martoriata che Conte ha ora a disposizione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

