Nell' era Salvini ogni mese un buco di tre giorni e mezzo | si legge treno chiamatelo ritardo

Ogni mese i treni che partono o arrivano a Trieste Centrale accumulano in media tre giorni e mezzo di ritardo. La cifra può sembrare alta, ma i numeri parlano chiaro: sono 85,4 ore perse ogni mese, circa 5125 minuti di treno in ritardo. Non si tratta di casi isolati, ma di una tendenza che si ripete costantemente nell’era Salvini. La situazione non migliora, anzi, peggiora di mese in mese.

La cifra del titolo è d'impatto, ma la matematica non lascia scampo. Tre giorni e mezzo di ritardo tra partenze e arrivi a Trieste Centrale, o, per chi preferisce, 85,4 ore o 5125 minuti. Non in sei mesi, né negli ultimi due, ma dal 1° al 27 gennaio 2026. Molte le cancellazioni, con alcune linee che prevalgono nettamente sulle altre. I dati provengono da Trainstats, un sito web che consulta giornalmente l'interfaccia pubblica su Viaggiatreno, un sito di Trenitalia, e ne fornisce i dati con resoconti, grafici o in formato completo. I treni in partenza finora sono stati 1409, che hanno accumulato nel complesso ritardi per 2022 minuti – circa 33 ore e tre quarti.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Ogni mese, i pendolari che viaggiano dalla stazione di Trieste Centrale si trovano a fare i conti con ritardi che durano in media tre giorni e mezzo.

Ogni anno, i residenti di Brescia trascorrono in media due giorni e mezzo bloccati nel traffico.

