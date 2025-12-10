Ogni anno i bresciani perdono due giorni e mezzo di vita fermi nel traffico

Ogni anno, i residenti di Brescia trascorrono in media due giorni e mezzo bloccati nel traffico. Questa perdita di tempo equivale a circa una settimana lavorativa, considerando le otto ore quotidiane, evidenziando l'impatto significativo del congestionamento sulla qualità della vita e sull'efficienza lavorativa.

