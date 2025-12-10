Ogni anno i bresciani perdono due giorni e mezzo di vita fermi nel traffico

Bresciatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ogni anno, i residenti di Brescia trascorrono in media due giorni e mezzo bloccati nel traffico. Questa perdita di tempo equivale a circa una settimana lavorativa, considerando le otto ore quotidiane, evidenziando l'impatto significativo del congestionamento sulla qualità della vita e sull'efficienza lavorativa.

In termini assoluti, è come se ogni anno perdessimo due giorni e mezzo nel traffico: considerando invece le 8 ore lavorative quotidiane, è come se perdessimo una settimana di lavoro fermi in auto. È quanto emerge dal Global Traffic Scorecard, l'edizione 2025 del report annuale della società. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Clima: Ghiacciai polari perdono 300 mld tonnellate ogni anno - La Groenlandia e l'Antartide perdono circa 300 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno: è quanto risulta dai rilevamento effettuati dal satellite "Grace", che misura le ... Da repubblica.it