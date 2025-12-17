Raid nei cimiteri per rubare Due denunciati

Due uomini sono stati denunciati dai carabinieri di Pandino per aver rubato in almeno cinque cimiteri del Cremasco. A tradirli è stata l’auto utilizzata per la fuga dopo i furti, che ha consentito alle forze dell’ordine di identificarli. Si tratta di un pregiudicato di 44 anni e di un complice di 49.

A tradirli è stata l'auto utilizzata per fuggire dopo i furti. Sono così stati denunciati dai carabinieri di Pandino due uomini, un pregiudicato di 44 anni e il complice di 49 anni, accusati di essere gli autori di almeno cinque furti messi a segno nei cimiteri del Cremasco. Le indagini dei carabinieri sono partite nella tarda primavera, dopo i furti commessi in alcuni cimiteri della zona. I ladri agivano con ripetitività: entravano di notte nei camposanti e portavano via croci, statue e vasi in rame. Dopo la pausa estiva, nello scorso settembre rieccoli di nuovo mettere a segno colpi a Palazzo Pignano e Monte Cremasco.

