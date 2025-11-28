La stalker dei finti funerali e dei falsi profili porno finisce dietro le sbarre

Si è conclusa con l'arresto e la custodia cautelare in carcere la vicenda della “cyberstalker” che per oltre un anno ha tormentato una professionista bolognese. L’autrice delle persecuzioni, una donna, è finita dietro le sbarre dopo aver violato le misure restrittive imposte dall’Autorità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it