La stalker dei finti funerali e dei falsi profili porno finisce dietro le sbarre

Bolognatoday.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è conclusa con l'arresto e la custodia cautelare in carcere la vicenda della “cyberstalker” che per oltre un anno ha tormentato una professionista bolognese. L’autrice delle persecuzioni, una donna, è finita dietro le sbarre dopo aver violato le misure restrittive imposte dall’Autorità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

stalker finti funerali falsi“Sono stati fatti diversi funerali di mio padre con l’AI, non rappresentano nessuno e non arrivano in un momento dove tutti stiamo soffrendo”: parla la figlia di Robert ... - Amy Redford si oppone all'uso dell'IA per creare tributi al padre scomparso: "Lasciate vivere l'autenticità umana di mio padre" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Stalker Finti Funerali Falsi