Negli uffici postali di Chieti e provincia la gamma in materiali eco-friendly ispirata alle olimpiadi MIlano Cortina

In uffici postali di Chieti e provincia è disponibile una nuova gamma di materiali eco-friendly ispirata alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Si tratta di buste e scatole in cartone riciclato al 100%, pensate per offrire soluzioni sostenibili e rispettose dell’ambiente, rafforzando l’impegno di Poste Italiane come partner logistico delle Olimpiadi.

Buste e scatole in cartone riciclato al 100%: è la nuova gamma eco friendly di Poste italiane ispirata alle discipline dei Giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026, di cui l’azienda è premium logistics partner. Dopo le due emissioni filateliche, Poste Italiane realizza un’altra.🔗 Leggi su Chietitoday.it

