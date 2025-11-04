Dedicata a te | negli uffici postali di Reggio e provincia è possibile ritirare la carta su appuntamento

I nuovi aventi diritto alla cartaDedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario recarsi presso gli uffici. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

