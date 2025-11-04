Carta Dedicata a te | al via dal 6 novembre la prenotazione per il ritiro negli uffici postali di Foggia e provincia
Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta ‘Dedicata a te’ potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
