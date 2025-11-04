Carta Dedicata a te | al via dal 6 novembre la prenotazione per il ritiro negli uffici postali di Foggia e provincia

Foggiatoday.it | 4 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla cartaDedicata a te’ potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da giovedì 6 novembre. Per i vecchi beneficiari, invece, l’accredito avverrà sulla carta già in proprio possesso e, pertanto, non è necessario. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

carta dedicata via 6Poste Italiane: carta “Dedicata a te”, appuntamenti per ritiro e attivazione dal 6 novembre - Poste Italiane informa che i nuovi aventi diritto alla carta “Dedicata a te” potranno prenotare l’appuntamento per il ritiro e l’attivazione della stessa da ... Riporta chiamamicitta.it

carta dedicata via 6Reggio, negli uffici postali al via il ritiro della carta ‘Dedicata a te’ - Per i nuovi beneficiari sarà necessario prenotare l’appuntamento, mentre per i vecchi l’accredito avverrà automaticamente ... Si legge su citynow.it

carta dedicata via 6Masaf, al via la carta Dedicata a te - Lollobrigida: "Non è assistenzialismo ma sostegno vero" ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Carta Dedicata Via 6