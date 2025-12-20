Maxi intervento di pulizia alle Torri Aragonesi di via Marina

Il Comune di Napoli ha effettuato un intervento di pulizia e bonifica nell’area delle Torri Aragonesi di via Marina. L’operazione, rivolta anche a fornire assistenza ai senza fissa dimora, ha permesso di raccogliere circa 10 quintali di rifiuti. L’intervento si inserisce nell’impegno continuativo per il miglioramento e la tutela del patrimonio urbano.

Bonifica ambientale e assistenza ai senza fissa dimora nell’area delle Torri Aragonesi: raccolti circa 10 quintali di rifiuti grazie a un’operazione coordinata dal Comune di Napoli. Maxi operazione di pulizia e recupero urbano nell’area delle Torri Aragonesi di via Marina, a Napoli. L’intervento è stato effettuato dagli agenti della Polizia Locale – Unità Investigativa Ambientale . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Maxi intervento di pulizia alle Torri Aragonesi di via Marina Leggi anche: Torri Aragonesi, maxi intervento di pulizia: raccolti 10 quintali di rifiuti Leggi anche: Riqualificazione delle Torri Aragonesi in via Marina, l’Agenzia del Demanio: Intervento concluso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maxi intervento di pulizia presso le Torri aragonesi a Napoli - Gli agenti della Polizia Locale dell'Unità Investigativa ambientale ed Emergenze sociali, il personale dei servizi sociali comunali e della Partecipata Asia, hanno effettuato un'attività di bonifica d ... ansa.it

Napoli, maxi intervento di pulizia presso le Torri Aragonesi - Raccolti circa 10 quintali di rifiuti Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it

Maxi operazione di pulizia in città:: "Sicurezza in caso di maltempo" - In previsione di eventuali fenomeni temporaleschi, talvolta causa di allagamenti e danni a strutture pubbliche e private, l’Amministrazione comunale di Grottammare ha avviato, già da alcuni giorni, la ... ilrestodelcarlino.it

#Milan, #Gimenez sottoposto a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra x.com

Gimenez, operazione riuscita perfettamente! L’intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra è perfettamente riuscito. Il giocatore, dopo la settimana di convalescenza prevista, farà rientro in Italia per proseguire con il programma riabilitativo. Riuscirà a - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.