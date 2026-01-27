Il Napoli segue con attenzione l'interesse per l'under italiano Fortini, valutando le opportunità di mercato per rinforzare la rosa. La società mantiene un focus particolare sui giovani talenti nazionali, considerando le potenzialità di questa strategia per il futuro della squadra.

Il Napoli continua a monitorare con attenzione il mercato degli under italiani, un settore in cui il club può muoversi con maggiore libertà grazie alle normative federali. Tra i profili che stanno emergendo con forza nelle ultime ore c’è quello di Niccolò Fortini, giovane terzino della Fiorentina, considerato uno dei talenti più interessanti della sua generazione. A rilanciare l’interesse azzurro è stato il giornalista Nicolò Schira, che sul suo canale YouTube ha fatto il punto sulla situazione contrattuale del giocatore e sulle strategie delle società coinvolte. “Il Napoli sugli under italiani ha delle agevolazioni: non ha blocchi, non ha limiti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli su Fortini, under italiano nel mirino per la fascia

Approfondimenti su Napoli Fortini

Ultime notizie su Napoli Fortini

Argomenti discussi: Napoli, altro addio: Mathias Olivera verso il Nottingham Forest. In arrivo Niccolò Fortini dalla Fiorentina al suo posto; Fortini-Napoli, Fabrizio Romano: C'è la Roma in pole! Lascerà la Fiorentina, occhio anche alla Juventus; Dopo Giovane, il Napoli vuole un esterno destro; ? Il Napoli guarda in casa della Fiorentina: idea Fortini per la fascia.

