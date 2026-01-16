Roma la fascia sinistra resta un cantiere | Fortini nel mirino

Roma prosegue il lavoro sul campo, concentrandosi su quei settori della squadra ancora in fase di consolidamento. Dopo aver introdotto nuove opzioni offensive, il club si impegna a migliorare anche la fase difensiva e il reparto centrale, con l’obiettivo di rafforzare l’equilibrio complessivo. La strategia mira a consolidare la stabilità della squadra, mantenendo un approccio concreto e senza eccessivi clamori.

La Roma non si ferma all’attacco. Dopo aver consegnato a Gian Piero Gasperini nuove soluzioni offensive con Robinio Vaz e Donyell Malen, a Trigoria si continua a lavorare su quei reparti che, per motivi diversi, non hanno ancora trovato stabilità. Tra questi c’è la fascia sinistra, oggi considerata un punto da rinforzare con urgenza e visione. I problemi fisici di Angelino e le difficoltà di inserimento di Kostas Tsimikas hanno spinto la dirigenza giallorossa a tornare su un profilo già valutato in passato. Un nome che non è mai davvero uscito dai radar. Fortini, una pista mai abbandonata. Il giocatore che continua a piacere più di altri è Niccolò Fortini, laterale della Fiorentina. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

