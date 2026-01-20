Roma fascia sinistra sotto esame | Fortini resta lontano

Roma, fascia sinistra sotto osservazione. Con Angeliño ancora indisponibile e Tsimikas che non ha ancora dato garanzie tecniche, i dirigenti giallorossi stanno valutando soluzioni tempestive per rafforzare il settore. La ricerca di un’alternativa valida a Wesley rappresenta un obiettivo prioritario per il club, che continua a monitorare le opzioni sul mercato.

Con Angeliño ancora indisponibile e Kostas Tsimikas che non convince sul piano tecnico, a Trigoria si lavora per trovare un’alternativa immediata a Wesley sulla corsia mancina. Il nome cerchiato è quello di Niccolò Fortini, profilo giovane individuato come rinforzo prioritario. Ma al momento la trattativa non decolla. Dai contatti tra i club emerge una distanza significativa tra la valutazione della Fiorentina e la proposta della Roma, scenario che non consente di parlare di chiusura imminente. Il clima, oggi, è di prudenza: nessuna accelerazione, nessun via libera. I dialoghi proseguiranno, ma servirà un avvicinamento concreto delle posizioni per sbloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

