Leonardo morto strangolato all' asilo nido | cosa si è scoperto
Si allarga l'inchiesta sulla morte del piccolo Leonardo, il bimbo di due anni, rimasto strozzato mercoledì 12 novembre mentre giocava nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò” a Soci (Arezzo). La tempestività dei soccorsi è uno dei punti chiave su cui si concentrano gli accertamenti. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
LEONARDO AVEVA 24 ANNI È MORTO IN SEGUITO AD UN INCIDENTE STRADALE È morto Leonardo Burroni, 24 anni, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto ad Ancona la scorsa settimana. Ex giavellottista della Sef Stamura Anc - facebook.com Vai su Facebook
Travolto sullo scooter ad Ancona: Leonardo morto dopo una settimana di agonia, donati gli organi Vai su X
La felpa si impiglia al ramo: muore soffocato a 2 anni mentre gioca all’asilo nido - Leonardo Ricci, due anni appena, è rimasto strangolato dal laccio della piccola felpa che ... Lo riporta ilmessaggero.it
Bimbo morto all'asilo, nuova ispezione dei carabinieri: il punto sulle indagini - Aperto un fascicolo contro ignoti ma i primi avvisi di garanzia potrebbero scattare già da quando verrà fissata ... Come scrive lanazione.it
Arezzo, bimbo morto all'asilo: preghiera e fiaccolata a Soci - Comunità sotto choc nel paese in provincia di Arezzo dove ieri è morto il piccolo Leonardo, due anni, mentre giocava nel giardino di un asilo nido. Secondo tg24.sky.it