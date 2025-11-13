Leonardo morto strangolato all' asilo nido | cosa si è scoperto

Today.it | 13 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si allarga l'inchiesta sulla morte del piccolo Leonardo, il bimbo di due anni, rimasto strozzato mercoledì 12 novembre mentre giocava nel giardino dell’asilo nido “Ambarabà Ciccì Coccò” a Soci (Arezzo). La tempestività dei soccorsi è uno dei punti chiave su cui si concentrano gli accertamenti. 🔗 Leggi su Today.it

