Il Napoli sta valutando l’ingaggio di Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia, in prestito. La trattativa potrebbe concludersi nel breve termine, consolidando l’interesse già manifestato lo scorso anno. La società azzurra mira a rafforzare la rosa con un giocatore giovane e di prospettiva, mantenendo un approccio serio e ragionato nella gestione delle operazioni di mercato.

Il Napoli è tornato con forza su Juanlu Sanchez, terzino destro del Siviglia seguito con grande attenzione già la scorsa estate. La necessità di rinforzarsi sulle fasce è prioritaria, date le numerose assenze e dato il cambio modulo. Ora, la pista è piuttosto calda e potrebbe verificarsi un’accelerata lampo che possa convenire a entrambi i club. L’unico intoppo rimane la formula: gli azzurri offrono un prestito con diritto di riscatto, mentre gli andalusi chiedono un prestito con obbligo di riscatto per sbloccare le restrizioni finanziarie a cui sono sottoposti. Juanlu – Napoli, parte 2 della saga: questa volta si fa?. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Mercato Napoli, nuovo arrivo in prestito? La trattativa può chiudersi subito

Leggi anche: Mercato Juventus, i bianconeri di nuovo forti su Muharemovic: il difensore del Sassuolo può tornare. Sullo sfondo due big di Serie A a complicare la trattativa

Venezia-Ambrosino, trattativa avviata: prestito dal NapoliIl Venezia ha avviato le trattative per ingaggiare Giuseppe Ambrosino in prestito dal Napoli, nel tentativo di rafforzare il reparto offensivo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Mercato Napoli, chiuso il primo colpo! La verità su Lucca, le ultime su Mainoo e Loftus-Cheek

Argomenti discussi: Blitz del Napoli: Conte soffia Giovane a Sarri. E il mercato azzurro continua: tre nomi per la fascia; Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioni; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 19 gennaio; Napoli, in arrivo nuovi acquisti: si sblocca il calciomercato in entrata.

Come Conte può cambiare il Napoli dopo l'infortunio di Neres: nuovo modulo coi ritorni di Anguissa e Lukaku, l'arrivo di Giovane e il mercatoIl 3-4-2-1 in vigore da diverse settimane può vacillare a fronte del lungo stop del brasiliano e dell'emergenza infortuni: spazio al 3-5-2 senza più esterni offensivi? msn.com

Napoli, svolta sul mercato: offerta a GiovaneIl mercato di Gennaio del Napoli ha preso una svolta completamente inaspettata. Il team di ADL ha fatto un’offerta a Giovane. dailynews24.it

Manna: "Mercato Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." facebook

#Manna: "Mercato #Napoli Ci sono ancora dieci giorni..." x.com