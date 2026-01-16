Napoli l’infermeria si svuota | Anguissa e Lukaku verso il rientro
A Napoli, le assenze per infortunio stanno diminuendo, con Anguissa e Lukaku in procinto di tornare in campo. L'infermeria si svuota, e le prossime giornate potrebbero vedere una riduzione delle indisponibilità, rafforzando la rosa a disposizione dell’allenatore. La situazione si sta progressivamente stabilizzando, offrendo maggiori opzioni per la formazione e il proseguimento della stagione.
"> La lista degli indisponibili è destinata ad accorciarsi nei prossimi giorni. In casa Napoli arrivano segnali incoraggianti per Antonio Conte, pronto a ritrovare diversi elementi fondamentali per ridare slancio alla stagione. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, gennaio si sta confermando il mese in cui la rosa torna progressivamente al completo. Il primo rientro atteso è quello di Frank Anguissa. Il centrocampista verrà valutato anche nella giornata di oggi per capire se potrà tornare tra i convocati. Sta smaltendo una lombalgia, dopo essere già rientrato dalla lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
