Napoli l’infermeria si svuota | Anguissa e Lukaku verso il rientro

A Napoli, le assenze per infortunio stanno diminuendo, con Anguissa e Lukaku in procinto di tornare in campo. L'infermeria si svuota, e le prossime giornate potrebbero vedere una riduzione delle indisponibilità, rafforzando la rosa a disposizione dell’allenatore. La situazione si sta progressivamente stabilizzando, offrendo maggiori opzioni per la formazione e il proseguimento della stagione.

