Napoli l’ultimo mistero è la schiena di Anguissa

La situazione di Anguissa preoccupa il Napoli, poiché non si è ancora ripresentato dopo aver accusato un problema alla schiena. Il centrocampista avrebbe dovuto tornare a disposizione di Conte per la sfida contro la Juventus, ma al momento non si hanno notizie sulla sua presenza in rosa. La sua assenza potrebbe influire sulle scelte della squadra in vista della partita.

Anguissa sta male e non è più rientrato. Sarebbe dovuto tornare a disposizione di Conte per la partita con la Juventus e non si è visto. E nemmeno si vedrà domani in Champions contro il Chelsea. Quando si vedrà? Non è dato sapere. Lombalgia, così trapela dal Napoli. Dopo il caso Neres si procede con i piedi di piombo. Anche lì sembrava che stesse recuperando e invece poi il calciatore si è ritrovato sotto i ferri. Intanto scrive la Gazzetta dello Sport con Antonio Giordano: I fatti che sovrastano qualsiasi opinione sono racchiusi nello scadenzario dei suoi tormenti, che sembravano finiti dieci giorni fa – più o meno in prossimità della gara con il Sassuolo – e che invece si sono protratti per almeno altre due partite, forse anche tre, chissà che non siano quattro, perché dopo aver smaltito la lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, il camerunese s’è arreso ancora e di nuovo in una seduta atletica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Zambo Anguissa ha interrotto l'allenamento a causa di un problema alla schiena, complicando il suo percorso di recupero.

