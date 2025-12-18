Ambiente e istituzioni unite per l' ambiente la presidente Proietti elogia il lavoro dell' Agenzia forestale regionale

La presidente Proietti ha visitato la sede dell’Agenzia forestale regionale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra ambiente e istituzioni. Accompagnata da assessora Meloni e consigliere Betti, ha elogiato il lavoro dell’Afor, riconoscendo il ruolo strategico nella tutela e gestione delle risorse naturali dell’Umbria. Un momento di confronto e impegno condiviso per un futuro più sostenibile.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha visitato la sede dell'Afor in via Settevalli a Perugia, accompagnata dall'assessora Simona Meloni e dal consigliere regionale Cristian Betti. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto con il personale e i dirigenti dell'Agenzia.

