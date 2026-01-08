Napoli record 2025 per sforamenti di biossidi d’azoto | così diventa la città più inquinata d’Italia

Nel 2025, Napoli ha registrato il maggior numero di sforamenti di biossidi d’azoto tra le città italiane, secondo i dati raccolti da Isde Medici Ambiente Nazionale. L’analisi, parte del Progetto Aria, evidenzia come la qualità dell’aria nella città abbia raggiunto livelli preoccupanti, confermando una tendenza di crescente inquinamento atmosferico. Questi dati sottolineano l’importanza di interventi mirati per migliorare la qualità dell’aria e tutelare la salute pubblica.

E record fu! I dati complessivi per l’anno 2025 raccolti ed elaborati da Isde Medici Ambiente Nazionale all’interno del Progetto Aria di Isde Nazionale (Prof Bortolotto, Talluri, Romizi) confermano per la città di Napoli il record di sforamenti complessivi tra pm10 + pm2.5 + NO2 per l’intero anno 2025: Napoli 295 sforamenti durante l’intero 2025; Milano 265; Palermo 248. Il dato record è rappresentato dall’eccezionale numero di sforamenti dei soli biossidi di azoto che a Napoli raggiunge il record di 197, contro i 173 di Palermo e i soli 60 di Milano. Grazie al Progetto Aria di Isde Nazionale che elabora i dati ufficiali delle Arpa delle principali città italiane risulta evidente che Napoli, Palermo e Messina mostrano degli eccessi di biossidi di azoto che risultano perfettamente correlabili alle attività portuali piuttosto che a tutte le altre fonti possibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Legambiente: Il 2025 “nero” per molte città campane. Emergenza Pm10 a Napoli e provincia; Polveri sottili, nel 2025 sforamenti da record: «Ventidue al giorno»; Smog, 2025 da codice rosso in Campania: rialzi allarmanti tra Napoli e provincia di Caserta.

