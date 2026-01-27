Napoli controlli ai locali e agli esercizi commerciali | Carabinieri scoprono asilo nido abusivo

Le forze dell’ordine di Napoli hanno intensificato i controlli nei locali e negli esercizi commerciali, in conformità alle direttive della Prefettura. Questa attività mira a verificare il rispetto delle normative e a garantire la sicurezza pubblica nel territorio partenopeo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio partenopeo. Prima tappa l’area est della città. Durante le operazioni è emersa una grave criticità che coinvolge i più piccoli. I carabinieri hanno controllato un asilo nido a via Guidone. All’interno 14 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. I militari hanno denunciato per esercizio abusivo della professione la titolare dell’attività e la sua socia operatrice. Impiegate a nero anche altre 2 operatrici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

