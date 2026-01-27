Le forze dell’ordine di Napoli hanno intensificato i controlli nei locali e negli esercizi commerciali, in conformità alle direttive della Prefettura. Questa attività mira a verificare il rispetto delle normative e a garantire la sicurezza pubblica nel territorio partenopeo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il comando Provinciale di Napoli nell’ambito delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Napoli ha intensificato i controlli nei locali e nelle attività commerciali del territorio partenopeo. Prima tappa l’area est della città. Durante le operazioni è emersa una grave criticità che coinvolge i più piccoli. I carabinieri hanno controllato un asilo nido a via Guidone. All’interno 14 bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. I militari hanno denunciato per esercizio abusivo della professione la titolare dell’attività e la sua socia operatrice. Impiegate a nero anche altre 2 operatrici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, controlli ai locali e agli esercizi commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo

Approfondimenti su Napoli Controlli

Un asilo nido a Barra, privo delle necessarie autorizzazioni, è stato chiuso dai carabinieri.

Nell’ambito di un’intensa operazione di controllo, i carabinieri di Terracina hanno effettuato numerose ispezioni negli esercizi commerciali di Priverno.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Napoli Controlli

Argomenti discussi: Napoli-Sassuolo: task force della Polizia Locale allo Stadio Diego Armando Maradona. Rafforzati i controlli su parcheggiatori abusivi, sosta selvaggia, abusivismo e vendita di alcolici; Prefetto Napoli, faro sui controlli per valutare sicurezza nei locali; Napoli, il prefetto di Bari ai sindaci: più controlli nei locali; Napoli, controlli ai locali e agli esercizi commerciali: Carabinieri scoprono asilo nido abusivo - Napoli.

Napoli, effetto Crans-Montana: ecco le pattuglie miste per i controlli nei localiPub che offrono musica dal vivo e bar che diventano piccole sale da ballo con dee jay di grido. Non accade sempre, ma spesso. E, altrettanto spesso, gli intrattenimenti musicali non ... ilmattino.it

Prefetto Napoli, intensificare i controlli su locali e spettacoliIl prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltosi alla presenza delle autorità giudiziarie, dei vertici provincia ... ansa.it

#Napoli - Sicurezza nei locali, scattano i gruppi misti: controlli rafforzati nell’area metropolitana #Cronaca #Prefettura #Sicurezza #LocaliPubblici #Controlli #Legalità #OrdinePubblico #NanoTV - facebook.com facebook

Napoli, il prefetto a sindaci e forze dell’ordine: intensificare controlli su locali e spettacoli x.com