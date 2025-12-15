Controlli a tappeto dei carabinieri | raffica di ispezioni negli esercizi commerciali

Nell’ambito di un’intensa operazione di controllo, i carabinieri di Terracina hanno effettuato numerose ispezioni negli esercizi commerciali di Priverno. L'intervento, finalizzato a contrastare lo spaccio di stupefacenti e i reati predatori, ha previsto anche un monitoraggio della circolazione stradale, rafforzando la presenza sul territorio e garantendo maggiore sicurezza per i cittadini.

