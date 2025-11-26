Evade dagli arresti domiciliari arrestato a Pisa

Corrieretoscano.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PISA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato per evasione nella serata di lunedì (24 novembre), dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a Pisa. L’episodio è avvenuto durante un controllo del territorio effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile, impegnati nella verifica delle misure cautelari in corso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 50enne si trovava all’esterno dell’abitazione in evidente violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare. La presenza dell’uomo fuori casa, priva di qualsiasi giustificazione, ha configurato gli estremi del reato di evasione previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

evade arresti domiciliari arrestatoArrestato l'ex senatore Vincenzo Nespoli: evaso dai domiciliari per due volte. Trasferito a Poggioreale - Gli agenti del commissariato di Afragola hanno arrestato l’ex senatore Vincenzo Nespoli: era evaso dagli arresti domiciliari per ben due volte. Riporta msn.com

evade arresti domiciliari arrestatoEvade due volte dai domiciliari, ex senatore in carcere - L’ex senatore del Popolo della Libertà ed ex sindaco di Afragola, Vincenzo Nespoli, arrestato e portato in carcere dopo due evasioni dagli arresti domiciliar ... Segnala ilfattovesuviano.it

evade arresti domiciliari arrestatoManomette il braccialetto elettronico ed evade dagli arresti domiciliari. 19enne straniero arrestato e portato in carcere - L'impegno dei Carabinieri nel garantire il rispetto delle misure alternative alla detenzione carceraria si concretizza in controlli quotidiani, volti a verificare l'effettiva permanenza delle persone ... Scrive gazzettadiparma.it

Cerca Video su questo argomento: Evade Arresti Domiciliari Arrestato