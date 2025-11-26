Evade dagli arresti domiciliari arrestato a Pisa

PISA – Un uomo di 50 anni è stato arrestato per evasione nella serata di lunedì (24 novembre), dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari a Pisa. L’episodio è avvenuto durante un controllo del territorio effettuato dai carabinieri della sezione radiomobile, impegnati nella verifica delle misure cautelari in corso. Secondo quanto ricostruito dai militari, il 50enne si trovava all’esterno dell’abitazione in evidente violazione delle prescrizioni imposte dal provvedimento cautelare. La presenza dell’uomo fuori casa, priva di qualsiasi giustificazione, ha configurato gli estremi del reato di evasione previsto dalla normativa vigente. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it