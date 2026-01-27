Napoli addio a Santangelo 17 anni sotto processo | Morto da innocente

La scomparsa di Tino Santangelo, dopo 17 anni di processo, richiama l’attenzione sulla sua innocenza e sulle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla giustizia e sulla vita di chi, pur innocente, si trova a dover affrontare lunghe attese e ingiustizie. Un ricordo sobrio e rispettoso di una persona che, fino alla fine, ha mantenuto la dignità.

Un refrain assordante, che scandisce una giornata carica di nostalgia: «È morto da innocente. Tino Santangelo non ce l’ha fatta, non ha resistito ma è morto da innocente». Una precisazione che tiene dentro tutte le note dello spartito esistenziale del notaio deceduto la notte tra domenica e lunedì scorsi, nella sua abitazione di Chiaia. Un gesto estremo, doloroso il suo, a poche settimane dalla celebrazione del novantesimo compleanno, ma anche a pochi giorni dall’inizio del nuovo processo che lo vedeva imputato per la gestione di Bagnolifutura. Poche ore dopo la circolazione della notizia della sua scomparsa, in tanti - tra le persone che gli hanno voluto bene e che lo stimavano - battono sullo stesso tasto: «La sua innocenza», al netto di un processo lungo 17 anni, che attendeva il quinto round in Corte di Appello a Napoli, a partire dal prossimo sei marzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

