Napoli addio a Santangelo 17 anni sotto processo | Morto da innocente

La scomparsa di Tino Santangelo, dopo 17 anni di processo, richiama l’attenzione sulla sua innocenza e sulle vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Questa perdita rappresenta un momento di riflessione sulla giustizia e sulla vita di chi, pur innocente, si trova a dover affrontare lunghe attese e ingiustizie. Un ricordo sobrio e rispettoso di una persona che, fino alla fine, ha mantenuto la dignità.

Un refrain assordante, che scandisce una giornata carica di nostalgia: «È morto da innocente. Tino Santangelo non ce l’ha fatta, non ha resistito ma è morto da innocente». Una precisazione che tiene dentro tutte le note dello spartito esistenziale del notaio deceduto la notte tra domenica e lunedì scorsi, nella sua abitazione di Chiaia. Un gesto estremo, doloroso il suo, a poche settimane dalla celebrazione del novantesimo compleanno, ma anche a pochi giorni dall’inizio del nuovo processo che lo vedeva imputato per la gestione di Bagnolifutura. Poche ore dopo la circolazione della notizia della sua scomparsa, in tanti - tra le persone che gli hanno voluto bene e che lo stimavano - battono sullo stesso tasto: «La sua innocenza», al netto di un processo lungo 17 anni, che attendeva il quinto round in Corte di Appello a Napoli, a partire dal prossimo sei marzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: «Morto da innocente» Approfondimenti su Napoli Santangelo Addio al notaio Tino Santangelo, morto l'ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino ed ex presidente di Bagnolifutura, aveva 89 anni È deceduto Tino Santangelo, noto notaio e figura pubblica di Napoli, all’età di 89 anni. È morto Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli È venuto a mancare Sabatino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, scomparso all’età di 89 anni. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Napoli Santangelo Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: «Morto da innocente»Un refrain assordante, che scandisce una giornata carica di nostalgia: «È morto da innocente. Tino Santangelo non ce l’ha fatta, non ha resistito ma è morto ... ilmattino.it Addio a Tino Santangelo, il cordoglio per l’ex vicesindaco di NapoliSabatino Santangelo è morto a Napoli. L’uomo di 89 anni è stato vicesindaco dal 2006 al 2011 nella giunta guidata dalla sindaca Rosa Russo Iervolino. Inoltre è stato presidente della società Bagnolifu ... internapoli.it Il Napoli sconfitto dalla Juve dice addio alla corsa scudetto. Nove punti da recuperare sono un’enormità per una squadra falcidiata dagli infortuni che fanno pensare a una grande macumba. Sentiamo il parere di Enzo Bucchioni facebook Napoli battuto dalla Juventus, addio sogno scudetto. E ora c'è una stagione da raddrizzare tra infortuni, polemiche, nervi tesi e un appuntamento europeo da non sbagliare. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.