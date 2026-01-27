Myriam Sylla torna in campo dopo quasi tre settimane di assenza, contribuendo alla vittoria del Galatasaray in Europa. Dopo un infortunio al ginocchio, l’atleta si reintegra progressivamente nel team, segnando un momento importante nel suo percorso di recupero e nel cammino della squadra.

Myriam Sylla è tornata in campo dopo uno stop di quasi tre settimane (ultima uscita lo scorso 10 gennaio) dovute a un problema fisico e iniziando così il percorso di rientro in seguito alla criticità al ginocchio accusato in questo inizio d'anno. La schiacciatrice ha giocato qualche scambio nel corso del secondo set del confronto tra il suo Galatasaray Istanbul e lo Stoccarda, match d' andata dei playoff di CEV Cup (il turno che precede i quarti di finale della seconda competizione europea per importanza). L'azzurra è stata ben accolta dai 2.500 spettatori presenti sugli spalti del Burhan Felek Salonu, è andata al servizio e il referto parla di una ricezione, poi è stata sostituita e nei parziali successivi non è più stata chiamata in causa da coach Massimo Barbolini.

© Oasport.it - Myriam Sylla torna dopo la lunga assenza e il Galatasaray vince: sorrisi in Europa

Myriam Sylla non ha partecipato all'incontro di andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, seconda competizione europea.

