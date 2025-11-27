Myriam Sylla non debutta in CEV Cup | Barbolini ruota la rosa e il Galatasaray vince in trasferta

Myriam Sylla non è scesa in campo alla Dragao Arena di Porto, dove il suo Galatasaray Istanbul ha fatto il proprio debutto stagionale in Europa. La schiacciatrice non ha infatti disputato l’andata dei sedicesimi di finale della CEV Cup, la seconda competizione continentale per importanza. Giornata di riposo per l’azzurra, che sta fornendo un apporto determinante e di notevole caratura tecnica nel campionato turco, dove è solita fare la differenza a suon di punti. Il coach Massimo Barbolini ha fatto deciso di adottare un parziale turnover, risparmiando la Campionessa Olimpica e del mondo, l’opposto Kaja Grobelna e l’altra attaccante Ilkin Aydin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Myriam Sylla non debutta in CEV Cup: Barbolini ruota la rosa e il Galatasaray vince in trasferta

