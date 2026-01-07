Myriam Sylla non ha partecipato all'incontro di andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, seconda competizione europea. La giocatrice si trova attualmente in vacanza in Europa, mentre il Galatasaray ha ottenuto una vittoria agevole nel match. La fase a eliminazione diretta prosegue con le prossime sfide, che definiranno le qualificate ai quarti di finale.

Myriam Sylla non è scesa in campo in occasione dell’andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La schiacciatrice è rimasta a riposo nel match disputato sul campo del Darta Bevo Roeselare, tirando un po’ il fiato dopo essere stata grande protagonista nell’ultima giornata del campionato turco. Coach Massimo Barbolini ha deciso di risparmiare l’azzurra e anche l’altro martello di riferimento Ilkin Aydin per la trasferta in Belgio, dove il Galatasaray Istanbul si è imposto con un nitido 3-0 (25-15; 25-22; 25-14), mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale (basterà conquistare due set nel match di ritorno che si disputerà settimana prossima in Turchia). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Myriam Sylla a riposo in Europa, il Galatasaray passeggia in CEV Cup

La Turchia continua a far spese in Italia: Marina Lubian pronta a seguire Antropova all'Eczacibasi. Altri derby per Orro e Sylla.

Myriam Sylla e Alessia Orro pronte per tornare in campo: da dove si riparte dopo le feste natalizie? - Alessia Orro e Myriam Sylla hanno festeggiato l'arrivo del nuovo anno e sono pronte per disputare i loro rispettivi incontri d'esordio nel 2026. oasport.it