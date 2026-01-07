Myriam Sylla a riposo in Europa il Galatasaray passeggia in CEV Cup
Myriam Sylla non ha partecipato all'incontro di andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, seconda competizione europea. La giocatrice si trova attualmente in vacanza in Europa, mentre il Galatasaray ha ottenuto una vittoria agevole nel match. La fase a eliminazione diretta prosegue con le prossime sfide, che definiranno le qualificate ai quarti di finale.
Myriam Sylla non è scesa in campo in occasione dell'andata degli ottavi di finale della CEV Cup di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. La schiacciatrice è rimasta a riposo nel match disputato sul campo del Darta Bevo Roeselare, tirando un po' il fiato dopo essere stata grande protagonista nell'ultima giornata del campionato turco. Coach Massimo Barbolini ha deciso di risparmiare l'azzurra e anche l'altro martello di riferimento Ilkin Aydin per la trasferta in Belgio, dove il Galatasaray Istanbul si è imposto con un nitido 3-0 (25-15; 25-22; 25-14), mettendo una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale (basterà conquistare due set nel match di ritorno che si disputerà settimana prossima in Turchia).
