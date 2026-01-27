Musetti-Djokovic è la sfida più calda dei quarti degli Australian Open

La sfida tra Musetti e Djokovic nei quarti degli Australian Open rappresenta un momento importante per il torneo. Un confronto tra due atleti di livello, che attira l’attenzione degli appassionati di tennis e degli esperti del settore. In questa fase, ogni dettaglio può fare la differenza, sottolineando l’importanza di una preparazione accurata e di una strategia vincente.

Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic. È questo l'appuntamento più caldo in calendario nelle prossime ore per i quarti di finale di questa edizione - già di per sé caldissima - degli Australian Open: mentre in quel di Melbourne il termometro vola fino a quota 40 gradi, il nostro Musetti, da poco entrato nella top 5 mondiale dell'ATP, scenderà in campo contro un Novak Djokovic che sembra aver iniziato il 2026 in grandissima forma, con performance d'eccezione confermate partita dopo partita.

